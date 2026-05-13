Visite guidée, démonstration et atelier, Préhistorama, Rousson
Visite guidée, démonstration et atelier, Préhistorama, Rousson samedi 23 mai 2026.
Visite guidée, démonstration et atelier Samedi 23 mai, 18h00 Préhistorama Gard
4 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Une expérience ludique et pédagogique pour petits et grands, au cœur de la Préhistoire.
- Samedi 23 mai 2026
- Première séance à 18h
Au programme :
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Visite guidée du Préhistorama : une immersion grandeur nature pour comprendre la Préhistoire
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Démonstration d’allumage du feu par percussion
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Atelier de gravure sur argile à la lueur d’une bougie… sans flamme ! Créez votre propre œuvre inspirée de la Préhistoire
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Durée : 1h30
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Tarif spécial « Nuit des musées » : 4 € par participant (à partir de 6 ans)
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Réservation obligatoire : 04 66 85 86 96
Une soirée originale et enrichissante à vivre en famille ou entre amis, pour explorer les gestes et savoir-faire de nos ancêtres.
Préhistorama 75 Chemin de Panissière, 30340 Rousson, France Rousson 30340 Gard Occitanie 0466858696 http://www.prehistorama.com Le musée roussonnais apporte une compréhension des premiers temps de la vie sur Terre et montre son évolution perpétuelle.
Un voyage organisé le long d’une galerie de 78 vitrines comportant près de 40 dioramas, des scènes reconstituées de la vie préhistorique avec des hommes et des animaux grandeur nature.
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, remontez le temps lors d’une soirée dédiée à la découverte des origines de l’Homme et de son évolution.
© Service Tourisme – Alès Agglomération
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