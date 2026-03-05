Visite guidée des 2 expositions Une Maison pour la Culture : 60 ans d’histoires Amiens

Visite guidée des 2 expositions Une Maison pour la Culture : 60 ans d’histoires

23 Place Notre-Dame Amiens Somme

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-09-12 16:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-06-27 2026-08-29 2026-09-12

Du CIAP à la Maison de la Culture

Plongez dans l’histoire vibrante de la Maison de la Culture d’Amiens ! Un symbole de reconstruction, d’innovation et de passion artistique. Née dans l’après-guerre, elle incarne la renaissance d’une ville ravagée.

Des premières esquisses des années 1960 à son inauguration mémorable en 1966 aux côtés d’André Malraux, jusqu’à sa grande transformation dans les années 90… suivez les coulisses d’une véritable aventure architecturale et culturelle !

Photographies d’époque, croquis, mobilier, matériaux, témoignages autant d’indices pour comprendre comment ce bâtiment emblématique s’est transformé sans jamais perdre son esprit pionnier.

En partenariat avec la Maison de la Culture d’Amiens

Du CIAP à la Maison de la Culture

Plongez dans l’histoire vibrante de la Maison de la Culture d’Amiens ! Un symbole de reconstruction, d’innovation et de passion artistique. Née dans l’après-guerre, elle incarne la renaissance d’une ville ravagée.

Des premières esquisses des années 1960 à son inauguration mémorable en 1966 aux côtés d’André Malraux, jusqu’à sa grande transformation dans les années 90… suivez les coulisses d’une véritable aventure architecturale et culturelle !

Photographies d’époque, croquis, mobilier, matériaux, témoignages autant d’indices pour comprendre comment ce bâtiment emblématique s’est transformé sans jamais perdre son esprit pionnier.

En partenariat avec la Maison de la Culture d’Amiens .

23 Place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From CIAP to Maison de la Culture

Immerse yourself in the vibrant history of Amiens?s Maison de la Culture! A symbol of reconstruction, innovation and artistic passion. Born in the post-war years, it embodies the rebirth of a ravaged city.

From the first sketches in the 1960s, to its memorable inauguration in 1966 alongside André Malraux, to its major transformation in the 90s? take a behind-the-scenes look at a true architectural and cultural adventure!

Period photographs, sketches, furnishings, materials and personal accounts provide clues as to how this emblematic building was transformed without ever losing its pioneering spirit.

In partnership with the Maison de la Culture d?Amiens

L’événement Visite guidée des 2 expositions Une Maison pour la Culture : 60 ans d’histoires Amiens a été mis à jour le 2026-03-05 par OT D’AMIENS