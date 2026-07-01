Visite guidée des archives d’Alès, Archives municipales, Alès

Informations pratiques

Visite guidée des archives d’Alès 19 et 20 septembre Archives municipales Gard

Gratuit. Sur réservation. Groupes de 17 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée des Archives

Découverte du métier d’archiviste

Guidés par des archivistes professionnels, découvrez les magasins de conservation, généralement fermés au public, ainsi que les missions essentielles de ce métier.

Cette visite sera également l’occasion d’observer et de prendre en main des documents qui constituent le patrimoine écrit d’Alès.

Archives municipales 4 Boulevard Gambetta, 30100 Alès, France Alès 30100 Centre-ville Gard Occitanie 0466543220 https://archives.ales.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.66.54.32.20 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-ales.fr »}] Accessible aux PMR. Parking gratuit à 100 m sur l’autre rive du Gardon.

Visite guidée des Archives

©archives_ales