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Visite guidée des archives d’Alès, Archives municipales, Alès

samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales · Alès

Visite guidée des archives d’Alès, Archives municipales, Alès

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives municipales
Adresse
4 Boulevard Gambetta, 30100 Alès, France
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Groupes de 17 personnes maximum.

Visite guidée des archives d’Alès 19 et 20 septembre Archives municipales Gard

Gratuit. Sur réservation. Groupes de 17 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée des Archives

Découverte du métier d’archiviste
Guidés par des archivistes professionnels, découvrez les magasins de conservation, généralement fermés au public, ainsi que les missions essentielles de ce métier.
Cette visite sera également l’occasion d’observer et de prendre en main des documents qui constituent le patrimoine écrit d’Alès.

Archives municipales 4 Boulevard Gambetta, 30100 Alès, France Alès 30100 Centre-ville Gard Occitanie 0466543220 https://archives.ales.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.66.54.32.20 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-ales.fr »}] Accessible aux PMR. Parking gratuit à 100 m sur l’autre rive du Gardon.
Visite guidée des Archives

©archives_ales

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