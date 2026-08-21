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Visite guidée des Archives et présentation de trésors photographiques, Archives municipales, Boulogne-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales · Boulogne-sur-Mer

Visite guidée des Archives et présentation de trésors photographiques, Archives municipales, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Archives municipales
Adresse
11 rue de Bertinghen 62200 Boulogne-sur-Mer
Ville
62200 Boulogne-sur-Mer
Département
Pas-de-Calais
Tarif
sur inscription

Visite guidée des Archives et présentation de trésors photographiques Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Archives municipales Pas-de-Calais

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Aux Journées du Patrimoine, découvrez les coulisses des Archives et ses 3km de documents conservés, puis profitez d’une présentation des plus beaux trésors photographiques comme ceux d’Henri Caudevelle et Edouard Baldus.
En parallèle, pendant que les « grands » visitent, les plus jeunes bénéficient d’activités ludiques et pédagogiques afin de découvrir la richesse des archives.
Tout public, jauge limitée (12 personnes par visite).
Gratuit

Archives municipales 11 rue de Bertinghen 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0391900110 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]
Une découverte des Archives municipales et des fonds photographiques

Archives municipales de Boulogne-sur-Mer

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