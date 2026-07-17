Visite guidée des Archives municipales, Archives municipales, Vendôme
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales · Vendôme
Informations pratiques
Visite guidée des Archives municipales 19 et 20 septembre Archives municipales Loir-et-Cher
Limité à 12 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Les Archives municipales et communautaires de Vendôme vous ouvrent leurs portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Venez découvrir les coulisses de la mémoire de notre territoire !
Samedi 19 septembre : visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h.
Dimanche 20 septembre : initiation à la généalogie de 15h à 16h.
Archives municipales Rue Christiane-Granger 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Nord Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 89 44 55 https://www.vendome.eu/citoyen/archives-municipales/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 55 »}] La salle de lecture des archives de Vendôme est ouverte au public le mardi et le jeudi de 14 h à 17 h, uniquement sur rendez-vous.
Les Archives municipales et communautaires de Vendôme vous ouvrent leurs portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
©CarolineGUY
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