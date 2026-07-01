Visite guidée des Auberges de Jeunesse MIJE, Auberge MIJE Maubuisson, Paris

Informations pratiques

Visite guidée des Auberges de Jeunesse MIJE 18 – 20 septembre Auberge MIJE Maubuisson Paris

Inscription préalable obligatoire sur formulaire sur une des 3 visites proposées, 20 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Venez découvrir les « Auberges MIJE » situées au cœur du Marais. L’aventure des Maisons Internationales de la Jeunesse et des Etudiants vous sera contée dans ces trois hôtels particuliers témoins de l’histoire de ce quartier prestigieux, à l’architecture préservée, désormais consacrés à l’accueil de jeunes gens de tous horizons avides de découvrir Paris.

Le parcours débute à l’auberge de Maubuisson (12 rue des Barres), puis passe par l’auberge Fauconnier (11 rue du Fauconnier, 75004 Paris), pour se terminer à l’auberge de Fourcy (6 rue de Fourcy, 75004 Paris)

Auberge MIJE Maubuisson 12 rue des Barres 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France https://www.mije.com/auberge-jeunesse-paris?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI5YbJw6KwhwMV8AAGAB33VAt1EAAYASAAEgKxp_D_BwE https://www.instagram.com/mijemarais/;https://www.facebook.com/MIJE.association/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/g5Gs3T0krp »}] Venez découvrir les « auberges MIJE » situées au cœur du Marais. L’aventure des Maisons Internationales de la Jeunesse et des Etudiants vous sera contée dans ces trois hôtels particuliers témoins de l’histoire de ce quartier prestigieux, à l’architecture préservée, désormais consacrés à l’accueil de jeunes gens de tous horizons avides de découvrir Paris.

Le parcours débute à l’auberge de Maubuisson (12 rue des Barres), puis passe par l’auberge Fauconnier (11 rue du Fauconnier, 75004 Paris), pour se terminer à l’auberge de Fourcy (6 rue de Fourcy, 75004 Paris) Métro ligne 1: Saint-Paul

Métro ligne 7: Pont-Marie

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