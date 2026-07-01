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Visite guidée des Auberges de Jeunesse MIJE, Auberge MIJE Maubuisson, Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Auberge MIJE Maubuisson · Paris

Visite guidée des Auberges de Jeunesse MIJE, Auberge MIJE Maubuisson, Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Auberge MIJE Maubuisson
Adresse
12 rue des Barres 75004 Paris
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
Inscription préalable obligatoire sur formulaire sur une des 3 visites proposées, 20 personnes maximum par visite.

Visite guidée des Auberges de Jeunesse MIJE 18 – 20 septembre Auberge MIJE Maubuisson Paris

Inscription préalable obligatoire sur formulaire sur une des 3 visites proposées, 20 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Venez découvrir les « Auberges MIJE » situées au cœur du Marais. L’aventure des Maisons Internationales de la Jeunesse et des Etudiants vous sera contée dans ces trois hôtels particuliers témoins de l’histoire de ce quartier prestigieux, à l’architecture préservée, désormais consacrés à l’accueil de jeunes gens de tous horizons avides de découvrir Paris.
Le parcours débute à l’auberge de Maubuisson (12 rue des Barres), puis passe par l’auberge Fauconnier (11 rue du Fauconnier, 75004 Paris), pour se terminer à l’auberge de Fourcy (6 rue de Fourcy, 75004 Paris)

Auberge MIJE Maubuisson 12 rue des Barres 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France https://www.mije.com/auberge-jeunesse-paris?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI5YbJw6KwhwMV8AAGAB33VAt1EAAYASAAEgKxp_D_BwE https://www.instagram.com/mijemarais/;https://www.facebook.com/MIJE.association/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/g5Gs3T0krp »}] Venez découvrir les « auberges MIJE » situées au cœur du Marais. L’aventure des Maisons Internationales de la Jeunesse et des Etudiants vous sera contée dans ces trois hôtels particuliers témoins de l’histoire de ce quartier prestigieux, à l’architecture préservée, désormais consacrés à l’accueil de jeunes gens de tous horizons avides de découvrir Paris.

Le parcours débute à l’auberge de Maubuisson (12 rue des Barres), puis passe par l’auberge Fauconnier (11 rue du Fauconnier, 75004 Paris), pour se terminer à l’auberge de Fourcy (6 rue de Fourcy, 75004 Paris) Métro ligne 1: Saint-Paul
Métro ligne 7: Pont-Marie
Visite commentée

©Alikaphoto

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