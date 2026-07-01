Visite guidée des coulisses des Archives, Archives départementales de l’Eure, Évreux
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de l’Eure · Évreux
Informations pratiques
Visite guidée des coulisses des Archives 19 et 20 septembre Archives départementales de l’Eure Eure
Durée 1h, départs des visites à 14h, 15h et 16h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir les coulisses des Archives et nos missions ! Une visite inédite dans l’envers du décor ordinairement fermé au public !
3 départs à 14h, 15h et 16h le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026
Archives départementales de l’Eure Rue de Verdun, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 0232315084 http://archives.eure.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@eure.fr »}] L’accès aux Archives départementales se fait par l’allée Marcel Baudot, le long du Palais de Justice. Les Archives départementales sont situées à proximité de l’Hôtel du Département et de la cité administrative. Arrêt de bus « Archives » : lignes T1, T3 et T4.
Venez découvrir les coulisses des Archives et nos missions ! Une visite inédite dans l’envers du décor ordinairement fermé au public !
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