Visite guidée des coulisses des Archives, Archives départementales de l’Eure, Évreux

Informations pratiques

Visite guidée des coulisses des Archives 19 et 20 septembre Archives départementales de l’Eure Eure

Durée 1h, départs des visites à 14h, 15h et 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir les coulisses des Archives et nos missions ! Une visite inédite dans l’envers du décor ordinairement fermé au public !

3 départs à 14h, 15h et 16h le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026

Archives départementales de l’Eure Rue de Verdun, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 0232315084 http://archives.eure.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@eure.fr »}] L’accès aux Archives départementales se fait par l’allée Marcel Baudot, le long du Palais de Justice. Les Archives départementales sont situées à proximité de l’Hôtel du Département et de la cité administrative. Arrêt de bus « Archives » : lignes T1, T3 et T4.

Venez découvrir les coulisses des Archives et nos missions ! Une visite inédite dans l’envers du décor ordinairement fermé au public !

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