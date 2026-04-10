Visite guidée des coulisses des Archives départementales, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales de Maine-et-Loire · Angers
Informations pratiques
Visite guidée des coulisses des Archives départementales Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives départementales de Maine-et-Loire Maine-et-Loire
Départ des visites, toutes les 15 minutes, à partir de 14h. Attention, dernier départ de visite à 18h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Lors de la visite guidée, le public accéde aux espaces de conservation et de travail qui sont habituellement fermés au public. Elle permet de découvrir les documents conservés et de mieux comprendre les missions des archivistes.
Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/ Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l’Histoire de l’Anjou du IXe jusqu’au XXIe siècle.
Lors de la visite guidée, le public accéde aux espaces de conservation et de travail qui sont habituellement fermés au public.
© Archives départementales de Maine-et-Loire
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