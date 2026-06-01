Visite guidée des coulisses des Archives du Calvados, Archives départementales du Calvados, Caen
Visite guidée des coulisses des Archives du Calvados, Archives départementales du Calvados, Caen samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée des coulisses des Archives du Calvados 19 et 20 septembre Archives départementales du Calvados Calvados
Durée 1h, 20 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
En 1heure environ, une visite interactive des coulisses des Archives du Calvados pour tout savoir sur nos missions : collecter, classer, conserver et communiquer les archives. Le travail quotidien des archivistes est révélé ainsi que le fonctionnement de la salle de lecture ouverte à toutes et à tous. Des documents originaux sont présentés sur le parcours de visite parmi les plus précieux ou les plus singuliers.
Archives départementales du Calvados 61 Rue de Lion-sur-Mer, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 33231471850 http://archives.calvados.fr https://archives.calvados.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 47 18 50 »}] Parking gratuit. Tramway A ou B, arrêt Copernic. Bus n°22 ou n°5, arrêt Cité U Lebisey : depuis le centre-ville, prendre l’arrêt Tour Leroy ou Théâtre.
En 1heure environ, une visite interactive des coulisses des Archives du Calvados pour tout savoir sur nos missions : collecter, classer, conserver et communiquer les archives. Le travail quotidien le…
© Archives du Calvados
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