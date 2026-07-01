Visite guidée des coulisses du théâtre des Carmes, Théâtre des Carmes, Condom

Informations pratiques

Visite guidée des coulisses du théâtre des Carmes Dimanche 20 septembre, 14h00 Théâtre des Carmes Gers

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À 14h et 15h30, découvrez les coulisses du théâtre lors d’une visite guidée par le régisseur de salle.

Gratuit. Réservation au 05 62 28 47 21.

Théâtre des Carmes 1 rue de la République, 32100 Condom Condom 32100 Gers Occitanie 0562282488 [{« type »: « phone », « value »: « 0562284721 »}] Ancienne cathédrale.

À 14H00 ET 15H30 : Visite des coulisses du théâtre par le régisseur de salle.