Visite guidée des crayères de la Maison G.H. Martel, Maison G.H. Martel & Co, Reims

Informations pratiques

Visite guidée des crayères de la Maison G.H. Martel 19 et 20 septembre Maison G.H. Martel & Co Marne

18 places disponibles par visite. Réservation obligatoire. Tarif : 25 € par personne. Durée : 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Le savoir-faire ancestral de la Maison vous sera dévoilé au cours d’une visite guidée des crayères abritant une collection unique de machines et d’outils champenois. La dégustation de la cuvée emblématique vous sera proposée à l’issue de la visite.

D’autres propositions sont faites dans le cadre des Relais du goût. Plus d’informations sur www.lesrelaisdugout.fr

Maison G.H. Martel & Co 17 rue des Créneaux 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « boutique@champagnemartel.com »}] [{« link »: « http://www.lesrelaisdugout.fr »}] Située dans l’un des plus anciens quartiers de la ville de Reims, la Maison G. H. Martel, fondée en 1869, possède des crayères médiévales appartenant au bien inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco.

Le savoir-faire ancestral de la Maison vous sera dévoilé au cours d’une visite guidée des crayères abritant une collection unique de machines et d’outils champenois. La dégustation de la cuvée vous à…

© G.H. Martel