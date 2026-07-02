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Visite guidée des expositions « La photographie en toutes lettres » et « Camille Vivier » Maison Européenne de la Photographie Paris

jeudi 2 juillet 2026 · Maison Européenne de la Photographie · Paris

Visite guidée des expositions « La photographie en toutes lettres » et « Camille Vivier » Maison Européenne de la Photographie Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Maison Européenne de la Photographie
Adresse
5 rue de fourcy
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 10 à 17 euros.<br></p>

Cette visite guidée permet de découvrir les expositions La photographie en toutes lettres, une exposition collective pensée comme un abécédaire, réunissant 36 artistes issu·es de la Collection d’entreprise Neuflize OBC et des collections de la MEP et Camille Vivier, une première rétrospective consacrée à l’artiste française, figure de la photographie contemporaine.

Les visites guidées pour les visiteur·euses individuel·les sont menées par un·e conférencier·e de la MEP. Elles privilégient une approche sensible de quelques œuvres et éclairent les visiteur·euses sur les thématiques et partis pris de l’exposition.
Le samedi 29 août 2026
de 10h30 à 12h00
Le jeudi 20 août 2026
de 19h00 à 20h30
Le jeudi 30 juillet 2026
de 19h00 à 20h30
Le samedi 25 juillet 2026
de 10h30 à 12h00
Le jeudi 16 juillet 2026
de 19h00 à 20h30
Le jeudi 09 juillet 2026
de 19h00 à 20h30
Le jeudi 02 juillet 2026
de 19h00 à 20h30
payant

De 10 à 17 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T20:30:00+02:00;2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T20:30:00+02:00;2026-07-16T19:00:00+02:00_2026-07-16T20:30:00+02:00;2026-07-25T10:30:00+02:00_2026-07-25T12:00:00+02:00;2026-07-30T19:00:00+02:00_2026-07-30T20:30:00+02:00;2026-08-20T19:00:00+02:00_2026-08-20T20:30:00+02:00;2026-08-29T10:30:00+02:00_2026-08-29T12:00:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy  75004 Paris
https://www.mep-fr.org/que-faire-a-la-mep/visites-guidees/


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