Informations pratiques

Cette visite guidée permet de découvrir les expositions La photographie en toutes lettres, une exposition collective pensée comme un abécédaire, réunissant 36 artistes issu·es de la Collection d’entreprise Neuflize OBC et des collections de la MEP et Camille Vivier, une première rétrospective consacrée à l’artiste française, figure de la photographie contemporaine.

Les visites guidées pour les visiteur·euses individuel·les sont menées par un·e conférencier·e de la MEP. Elles privilégient une approche sensible de quelques œuvres et éclairent les visiteur·euses sur les thématiques et partis pris de l’exposition.

Le samedi 29 août 2026

de 10h30 à 12h00

Le jeudi 20 août 2026

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 30 juillet 2026

de 19h00 à 20h30

Le samedi 25 juillet 2026

de 10h30 à 12h00

Le jeudi 16 juillet 2026

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 09 juillet 2026

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 02 juillet 2026

de 19h00 à 20h30

payant

De 10 à 17 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T20:30:00+02:00;2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T20:30:00+02:00;2026-07-16T19:00:00+02:00_2026-07-16T20:30:00+02:00;2026-07-25T10:30:00+02:00_2026-07-25T12:00:00+02:00;2026-07-30T19:00:00+02:00_2026-07-30T20:30:00+02:00;2026-08-20T19:00:00+02:00_2026-08-20T20:30:00+02:00;2026-08-29T10:30:00+02:00_2026-08-29T12:00:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/que-faire-a-la-mep/visites-guidees/



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