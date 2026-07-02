Visite guidée des expositions « La photographie en toutes lettres » et « Camille Vivier » Maison Européenne de la Photographie Paris
jeudi 2 juillet 2026 · Maison Européenne de la Photographie · Paris
Informations pratiques
Cette visite guidée permet de découvrir les expositions La photographie en toutes lettres, une exposition collective pensée comme un abécédaire, réunissant 36 artistes issu·es de la Collection d’entreprise Neuflize OBC et des collections de la MEP et Camille Vivier, une première rétrospective consacrée à l’artiste française, figure de la photographie contemporaine.
Les visites guidées pour les visiteur·euses individuel·les sont menées par un·e conférencier·e de la MEP. Elles privilégient une approche sensible de quelques œuvres et éclairent les visiteur·euses sur les thématiques et partis pris de l’exposition.
Le samedi 29 août 2026
de 10h30 à 12h00
Le jeudi 20 août 2026
de 19h00 à 20h30
Le jeudi 30 juillet 2026
de 19h00 à 20h30
Le samedi 25 juillet 2026
de 10h30 à 12h00
Le jeudi 16 juillet 2026
de 19h00 à 20h30
Le jeudi 09 juillet 2026
de 19h00 à 20h30
Le jeudi 02 juillet 2026
de 19h00 à 20h30
payant
De 10 à 17 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T20:30:00+02:00;2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T20:30:00+02:00;2026-07-16T19:00:00+02:00_2026-07-16T20:30:00+02:00;2026-07-25T10:30:00+02:00_2026-07-25T12:00:00+02:00;2026-07-30T19:00:00+02:00_2026-07-30T20:30:00+02:00;2026-08-20T19:00:00+02:00_2026-08-20T20:30:00+02:00;2026-08-29T10:30:00+02:00_2026-08-29T12:00:00+02:00
Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris
https://www.mep-fr.org/que-faire-a-la-mep/visites-guidees/
Afficher la carte du lieu Maison Européenne de la Photographie et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026