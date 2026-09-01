Informations pratiques

Cette visite guidée permet de découvrir les expositions La photographie en toutes lettres, une exposition collective pensée comme un abécédaire, réunissant 36 artistes issu·es de la Collection d’entreprise Neuflize OBC et des collections de la MEP et Camille Vivier, une première rétrospective consacrée à l’artiste française, figure de la photographie contemporaine.

Les visites guidées pour les visiteur·euses individuel·les sont menées par un·e conférencier·e de la MEP. Elles privilégient une approche sensible de quelques œuvres et éclairent les visiteur·euses sur les thématiques et partis pris de l’exposition.

Le samedi 12 septembre 2026

de 10h30 à 12h00

payant

Plein tarif : 17 €

Tarif réduit* : 13 €

Tarif Pass Culture : 10 €

*Moins de 25 ans, étudiant·es, enseignant·es, artistes auteur·ices, demandeur·euses d’emploi, Pass Paris Seniors, personnes en situation de handicap + accompagnateur·ice, presse, ICOM, Ville de Paris, RSA, ASS et ASPA.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T10:30:00+02:00_2026-09-12T12:00:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/visite-guidee-12/



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