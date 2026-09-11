Visite guidée des Galeries Lafayette Champs-Elysées, Galeries Lafayette Champs-Elysées, Paris

Informations pratiques

Visite guidée des Galeries Lafayette Champs-Elysées 19 et 20 septembre Galeries Lafayette Champs-Elysées Paris

Ouverture des inscriptions le 31/08. 8 personnes maximum visite. Pour le départ, rendez-vous à la Conciergerie du magasin, au niveau -1.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Les Galeries Lafayette Champs-Elysées vous ouvrent leurs portes pour une visite guidée entre art déco, architecture contemporaine et mobilier design. Ce lieu à mi-chemin entre le commerce, les services et le divertissement vous invite à vivre le rêve de Théophile Bader, fondateur des Galeries Lafayette. Venez découvrir ou redécouvrir ce magnifique espace hybride en plein cœur de la plus belle avenue du monde.

Galeries Lafayette Champs-Elysées 60 avenue des Champs-Élysées 7008 Paris Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris Île-de-France +33183656100 https://www.galerieslafayette.com/m/magasin-champs-elysees [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-visite-guidee-des-galeries-lafayette-champs-elysees »}] Les Galeries Lafayette Champs-Elysées, le plus petit des grands magasins, vous ouvrent leurs portes pour une visite entre art déco et architecture contemporaine. Ce lieu à mi-chemin entre le commerce, les services et le divertissement vous invite à vivre le rêve de Théophile Bader, fondateur des Galeries Lafayette. Venez découvrir ou redécouvrir ce magnifique espace hybride en plein cœur de la plus belle avenue du monde. Métro : Ligne 1 Station Franklin D. Roosevelt, Ligne 9 Station Saint-Philippe-du-Roule. Bus : 28, 32, 42, 73, 80, 93. Stations vélib’ : n°8050 Boétie-Ponthieu et n°8039 Colisée-Champs-Elysées. Plusieurs parkings à moins de 5 minutes.

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