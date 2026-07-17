Visite guidée des installations sportives, C.R.E.P.S, Reims

Informations pratiques

Visite guidée des installations sportives 19 et 20 septembre C.R.E.P.S Marne

Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez un lieu unique et venez partager le temps d’une visite le quotidien de la vie de nos sportifs, tout en profitant d’un magnifique espace vert de 22 000 m2 d’installations au coeur du quartier Croix-Rouge.

Cette visite est proposée par une guide-conférencière de Reims Tourisme et Congrès et une personne du CREPS.

C.R.E.P.S Route de Bezannes 51100 Reims Reims 51100 Croix-Rouge Marne Grand Est 03 26 86 70 10 https://www.creps-reims.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://http:/www.reims-tourisme.com »}] Créé en 1941 comme Centre régional d’éducation générale et sportive, le site de Reims devient rapidement CREPS et s’installe rue de Sillery dans des bâtiments industriels. Occupé successivement par l’armée allemande puis les forces alliées, il reprend ses activités après 1946 et forme, en 35 ans, 600 maîtres d’EPS et 400 élèves professeurs. Devenu vétuste, il est reconstruit et inauguré en 1981, accueillant dès lors les filières d’accès au sport de haut niveau et les concours nationaux. Au fil des décennies, son patrimoine s’enrichit de la halle de tennis (1995), de la halle d’athlétisme (2001), du complexe dojo-escrime (2007) et d’une piste finlandaise (2011). Transféré à la région Grand Est en 2016, il bénéficie d’un programme ambitieux de modernisation et d’extension, en vue notamment des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ce site, mêlant histoire sportive et héritage architectural, demeure un lieu de référence pour l’excellence et l’accueil du sport de haut niveau.

Découvrez un lieu unique et venez partager le temps d’une visite le quotidien de la vie de nos sportifs, tout en profitant d’un magnifique espace vert de 22 000 m2 d’installations au coeur du Cette…

© Ville de Reims