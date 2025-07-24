Visite guidée des jardins, un patrimoine environnemental en péril, Château du Rivau, Lémeré
samedi 19 septembre 2026 · Château du Rivau · Lémeré
Informations pratiques
Visite guidée des jardins, un patrimoine environnemental en péril 19 et 20 septembre Château du Rivau Indre-et-Loire
Limité à 20 personnes. Visite guidée sans supplément du droit d’entrée. Tarif préférentiel : 10€ par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans. Pour plus d’informations : https://www.chateaudurivau.com/fr/evenement-patrimoine.php
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Les jardins du Rivau sont un véritable musée végétal : conservatoire de légumes anciens du Centre-Val de Loire, collection de rosiers parfumés, des variétés rares, anciennes et locales… Mais la nature est en danger !
Découvrez comment au Rivau, nous tentons de préserver nos jardins face au dérèglement climatique et aux sécheresses. Que font nos jardiniers face aux maladies, aux espèces invasives, pour protéger notre patrimoine naturel ?
Astuces de jardiniers, économie d’eau, nouvelle réflexion… à découvrir pendant la visite des jardins avec notre guide.
Château du Rivau 9 Rue du Château, 37120 Lémeré, France Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247957747 http://www.chateaudurivau.com Ce château est construit sur une colline le long de la vallée de la Veude. Bâti aux XIIIe et XIVe siècles, il a été reconstruit d’un jet au cours des années 1450 pour Pierre de Beauvau, seigneur de la Roche-sur-Yon, gouverneur d’Anjou et du Maine. Les communs au sud du château ont été édifiés au XVIe siècle (probablement dans la seconde moitié). Les bâtiments sont disposés en U autour d’une cour quadrangulaire. Trois tours marquent les angles. L’aile ouest est occupée par des écuries, tandis qu’à l’est se trouve la grange du XVIIIe siècle. Les anciennes écuries voûtées de pierre dans un vaste bâtiment en L avaient des mangeoires en pierre de taille (pour la plupart détruites). Dans la cour, on remarque une fontaine du XVIIe siècle, composée d’un bassin à huit pans et d’un massif rectangulaire surmonté d’un couronnement sculpté. Sur la D749, à 10km de Chinon en direction de Richelieu. Sortie N°25 de l’A10 et N° 5 de l’A85. 2 parkings.
Les jardins du Rivau sont un véritable musée végétal : conservatoire de légumes anciens du Centre-Val de Loire, collection de rosiers parfumés, des variétés rares, anciennes et locales…
©Château du Rivau
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