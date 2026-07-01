Visite guidée des magasins de la Bibliothèque Louis Aragon, Bibliothèque Louis Aragon, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Louis Aragon · Amiens
Informations pratiques
Visite guidée des magasins de la Bibliothèque Louis Aragon Samedi 19 septembre, 10h30, 15h30 Bibliothèque Louis Aragon Somme
Limité à 12 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Plongez au cœur des coulisses de la Bibliothèque d’Amiens lors d’une visite exceptionnelle des magasins de conservation, où sont préservés ses riches trésors patrimoniaux. Sur inscription sur bibliotheques.amiens.fr.
Bibliothèque Louis Aragon 50 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322971010 https://bibliotheques.amiens.fr [{« type »: « link », « value »: « http://bibliotheques.amiens.fr »}] La bibliothèque est construite en 1823, à l’emplacement de l’ancien couvent de Moreaucourt, sur les plans de l’architecte communal Cheussey. Arrêt de bus : Musée / Nicole Fontaine / Jacobins / Laurendeau / Cirque Jules Verne
Plongez au cœur des coulisses de la Bibliothèque d’Amiens lors d’une visite exceptionnelle des magasins de conservation, où sont préservés ses riches trésors patrimoniaux. Sur inscription sur…
©Bibliothèque Louis Aragon
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