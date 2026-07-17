Visite guidée des mines d’argent des Rois Francs, Mines d’argent des Rois Francs, Melle

Informations pratiques

Visite guidée des mines d’argent des Rois Francs 19 et 20 septembre Mines d’argent des Rois Francs Deux-Sèvres

Tarif préférentiel de 8,5€ par adulte, 4,5€ pour les enfants de 6 à 18 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Départ des visites à 10h30, 14h15, 15h00, 15h45 et 16h30. Réservation fortement recommandée, capacité de 35 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Voyagez dans le temps aux Mines d’Argent des Rois Francs et explorez les plus anciennes mines d’argent visitables au monde, exploitées du VIIe à la fin du Xe siècle afin d’approvisionner l’atelier monétaire de Charlemagne.

Votre parcours débute par un film immersif consacré à l’histoire du site et aux techniques minières. Il se poursuit par une visite guidée souterraine, au cœur de 350 mètres de galeries.

Découvrez ensuite l’espace dédié au monnayage du haut Moyen Âge et participez à des ateliers interactifs pour frapper votre propre monnaie et créer votre monogramme.

Toutes les visites sont guidées. Le nombre de places étant limité, la réservation est fortement recommandée.

Départs des visites à 10h30, 14h15, 15h, 15h45 et 16h30.

Mines d’argent des Rois Francs Rue du Pré du Gué, 79500 Melle Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 29 19 54 http://www.mines-argent.com Les mines d’argent des Rois Francs sont les plus anciennes mines d’argent, elles ont été exploitées du VIIe au Xe siècle pour en extraire le minerai contenant le métal précieux pour l’atelier monétaire qui frappait les monnaies royales carolingiennes (deniers et oboles).

Voyagez dans le temps aux Mines d’Argent des Rois Francs ! Venez explorer les plus anciennes mines d’argent visitables au monde, exploitées du VIIe à la fin du Xe siècle pour approvisionner l’atelier…

© JPH MARNAIS