Visite Guidée des Moulins de Blanlhac Rosières
mercredi 15 juillet 2026 · Rosières
Informations pratiques
Rosières
Visite Guidée des Moulins de Blanlhac
Blanlhac Rosières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Tous les mercredis à 15h, offrez vous une visite guidée des moulins de Blanlhac, par l’association des amis des moulins.
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Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 30 67
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English :
Every Wednesday at 3pm, treat yourself to a guided tour of the mills of Blanlhac, by the association of friends of the mills.
L’événement Visite Guidée des Moulins de Blanlhac Rosières a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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