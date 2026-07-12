Informations pratiques

Rosières

Visite Guidée des Moulins de Blanlhac

Blanlhac Rosières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Tous les mercredis à 15h, offrez vous une visite guidée des moulins de Blanlhac, par l’association des amis des moulins.

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Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 30 67

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English :

Every Wednesday at 3pm, treat yourself to a guided tour of the mills of Blanlhac, by the association of friends of the mills.

L’événement Visite Guidée des Moulins de Blanlhac Rosières a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay