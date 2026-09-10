Visite guidée des Moulins de Versailles, Les Moulins de Versailles, Versailles

Informations pratiques

Visite guidée des Moulins de Versailles Samedi 19 septembre, 10h30 Les Moulins de Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Les Moulins de Versailles ouvrent exceptionnellement leurs portes pour les Journées européennes du Patrimoine, le samedi 19 septembre 2026.

Au programme :

– Visites guidées : sur inscription à partir du 07/09 via u formulaire disponible sur notre page facebook ou par téléphone (le temps de la visite sera d’environ 1h)

Attention : nombre de places limité, les enfants sont les bienvenus à partir de 10 ans et la visite n’est malheuresuement pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

– Dégustations et accès libre au premier étage pour tous où se trouvera une petite exposition photo et des explications concernant le fonctionnement du moulin.

Les Moulins de Versailles 18 rue des Chantiers 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 0139500447 https://moulinsdeversailles.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/moulinsdeversailles/?locale=fr_FR »}, {« type »: « phone », « value »: « 0139500447 »}] Plus de 150 ans d’histoire : Les Moulins de Versailles, une histoire de meuniers depuis plusieurs générations.

« Chaudé », notre nom de famille, signifierait « moudre le grain » en Langue d’Oc. Après le Moulin d’Étampes, il y a eu celui de Yerres qui fonctionnaient avec l’énergie hydraulique. En 1905 la famille Chaudé quitte ses moulins à eau pour bâtir à Versailles l’un des premiers moulins à vapeur. C’est en 1937 que les moulins à vapeur sont transformés en moulins électriques. Après plus d’un siècle, les Moulins de Versailles demeurent l’une des dernières industries artisanales toujours en fonctionnement au cœur de Versailles.

Proche de chez vous, le Moulin Local : Dans une démarche éco-responsable, les excellents terroirs où poussent nos blés se situent dans un rayon moyen inférieur à 100 km autour du Moulin. Ceci réduit le déplacement de nos aliments assurant ainsi un bilan carbone faible. La farine est produite à Versailles.

Tradition et Technologie

Notre méthode de fabrication allie un savoir-faire qui se perpétue de génération en génération. La technologie utilisée comporte des éléments historiques toujours en fonctionnement depuis plus de 100 ans, des appareils à cylindres français de collection, ainsi que des machines modernes, véritables concentrés de technologie. Ce savoir-faire et ce matériel unique permettent la réalisation de farines pointues, homogènes et de qualité constante au cours du temps. Situé à deux minutes à pieds de la gare Versailles Chantiers et 5min à pieds du parking de la gare des Chantiers

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