Visite guidée des Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains, Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains · Paris
Informations pratiques
Visite guidée des Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains 19 et 20 septembre Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Paris
Ouverture de la billetterie fin août. Tarif unique pour tous 14€ au lieu de 21€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Découvrez ce musée-spectacle extraordinaire qui préserve le patrimoine du spectacle et de la fête en le rendant vivant. Visite guidée d’1h30 conseillée à partir de 5 ans. Tarif préférentiel unique pour tous à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains 53 avenue des Terroirs-de-France 75012 Paris Paris 75012 Paris Île-de-France 01 43 40 16 22 http://www.arts-forains.com https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-des-Arts-Forains-122972261064430/timeline/;https://twitter.com/museeartforain [{« type »: « link », « value »: « https://arts-forains.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Les Pavillons de Bercy, installés dans des chais à vin datant de la fin du XIXe siècle et inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, servent d’écrin au Musée des Arts Forains, les Salons Vénitiens, le Théâtre du Merveilleux. Ces espaces à caractère artistique, culturel et muséographique sont des lieux de spectacle où les visiteurs sont les acteurs de ce patrimoine vivant. Ils encadrent une rue-jardin, unique à Paris, où 25m² de pavés en moins ont donné naissance à 1200m² de végétation. Cachée habituellement des regards, vous y découvrirez un patrimoine naturel étonnant, à la fois végétal et minéral. M14 Cour Saint-Emilion
Visite commentée
© Pavillons de Bercy
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