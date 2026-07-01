Visite guidée des Puces de Saint-Ouen, Point d’information touristique Puces de Saint-Ouen – Agence POP, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Visite guidée des Puces de Saint-Ouen Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Point d’information touristique Puces de Saint-Ouen – Agence POP Seine-Saint-Denis

Sur réservation (nombre de places limitées). Réservations à partir du 02/09/2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, déambulez au coeur du Marché aux Puces de Saint-Ouen !

Parcourez les différents marchés qui le composent et découvrez l’univers des antiquaires, experts et autres brocanteurs. Entre déballage au sol et boutiques d’antiquités feutrées, c’est un monde plein de contrastes qui se dévoile, où des objets d’art de toutes provenances et toutes époques sont restaurés, mis en scène, expertisés puis vendus.

Une multitude de métiers et de savoir-faire y sont mis à l’honneur : restaurateurs de tableaux, relieurs, encadreurs, doreurs à découvrir préservant notre patrimoine et lui donnant un nouveau souffle.

Vous y trouverez peut-être une perle rare !

Point d’information touristique Puces de Saint-Ouen – Agence POP 124 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 55 87 67 50 https://www.pop-plainecommune.com/ https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/;https://www.instagram.com/pop_plainecommune/;https://fr.linkedin.com/company/popplainecommune [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/visites-guidees »}, {« type »: « phone », « value »: « 0155870870 »}, {« type »: « email », « value »: « infos@pop-plainecommune.com »}] Anciennement Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris

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