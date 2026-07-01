Visite guidée des quartiers historiques du centre-ville, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Visite guidée des quartiers historiques du centre-ville Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Théâtre Alexandre Dumas Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Partez à la découverte des quartiers historiques de Saint-Germain-en-Laye ! Accompagné d’un guide-conférencier, flânez dans les ruelles au charme intemporel et laissez-vous surprendre par les histoires des hôtels particuliers, des personnages illustres qui ont marqué la ville, et par l’origine parfois insolite du nom des rues.

À partir de 10 ans

Lieu de rdv : Jardin des arts, devant le théâtre Alexandre Dumas.

Ouverture des réservations mardi 1er septembre.

Théâtre Alexandre Dumas 3 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 0130870707 http://www.tad-saintgermainenlaye.fr [{« type »: « email », « value »: « info@seine-saintgermain.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://reservation.seine-saintgermain.fr »}] De conception architecturale moderne, le théâtre Alexandre-Dumas vous dévoile ses secrets.

Visite commentée

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