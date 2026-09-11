Visite guidée des réseaux miniatures sous la Gare de l’Est, Gare de l’Est, Paris

Informations pratiques

Visite guidée des réseaux miniatures sous la Gare de l’Est 19 et 20 septembre Gare de l’Est Paris

Sur réservation, sur site JEP SNCF (lien à venir)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00

Pour le bonheur des grands et des petits, nous vous invitons à visiter les réseaux de trains miniatures comportant en tout 800m de voies, situés sous la Gare de l’Est à Paris, répartis en 3 réseaux de 3 échelles différentes (HO, O et Im), et des activités de l’association AFAC.

Gare de l’Est Place du 11 novembre 1918 75010 Paris Paris 75010 Quartier Saint-Vincent-de-Paul Paris Île-de-France https://www.sncf.com/fr https://patrimoine.sncf.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.sncf.com »}] Métro ligne 4,5,7. Bus 31,32,35,39,46,54,56,91. Parking Gare de l’Est. Ligne P

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