Visite guidée des réseaux miniatures sous la Gare de l’Est, Gare de l’Est, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Gare de l'Est · Paris
Informations pratiques
Visite guidée des réseaux miniatures sous la Gare de l’Est 19 et 20 septembre Gare de l’Est Paris
Sur réservation, sur site JEP SNCF (lien à venir)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00
Pour le bonheur des grands et des petits, nous vous invitons à visiter les réseaux de trains miniatures comportant en tout 800m de voies, situés sous la Gare de l’Est à Paris, répartis en 3 réseaux de 3 échelles différentes (HO, O et Im), et des activités de l’association AFAC.
Gare de l’Est Place du 11 novembre 1918 75010 Paris Paris 75010 Quartier Saint-Vincent-de-Paul Paris Île-de-France https://www.sncf.com/fr https://patrimoine.sncf.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.sncf.com »}] Métro ligne 4,5,7. Bus 31,32,35,39,46,54,56,91. Parking Gare de l’Est. Ligne P
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©AFAC
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