Visite guidée des réserves de la Bibliothèque et jeux autour du patrimoine, Bibliothèque de Sceaux, Sceaux
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de Sceaux · Sceaux
Informations pratiques
Visite guidée des réserves de la Bibliothèque et jeux autour du patrimoine Samedi 19 septembre, 11h00 Bibliothèque de Sceaux Hauts-de-Seine
À partir de 8 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Venez jouer en famille autour du fonds patrimonial de la Bibliothèque et découvrir nos réserves habituellement fermées au public.
Livret – jeux disponible toute la journée sur demande
Bibliothèque de Sceaux 7 rue Honoré-de-Balzac, 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 61 66 10 »}]
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