Visite guidée des réserves de la Bibliothèque et jeux autour du patrimoine, Bibliothèque de Sceaux, Sceaux

Informations pratiques

Visite guidée des réserves de la Bibliothèque et jeux autour du patrimoine Samedi 19 septembre, 11h00 Bibliothèque de Sceaux Hauts-de-Seine

À partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez jouer en famille autour du fonds patrimonial de la Bibliothèque et découvrir nos réserves habituellement fermées au public.

Livret – jeux disponible toute la journée sur demande

Bibliothèque de Sceaux 7 rue Honoré-de-Balzac, 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 61 66 10 »}]

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