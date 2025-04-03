Visite guidée des réserves par la conservatrice, Bibliothèque municipale et musée Jules Adler, Luxeuil-les-Bains

Visite guidée des réserves par la conservatrice Samedi 23 mai, 20h30, 21h15, 22h00 Bibliothèque municipale et musée Jules Adler Haute-Saône

Gratuit. Sur inscription au 03 84 40 06 41 et sur place dans la limite des places disponibles. Accès Passage Pusel (accès par la place de la Baille, derrière la bibliothèque municipale). Durée : 45mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Dans le cadre du chantier des collections en cours, la conservatrice vous accueille dans les nouvelles réserves des musées de Luxeuil-les-Bains. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de découvrir ce lieu habituellement fermé au public !

Découvrez le fonctionnement des réserves muséales et leurs trésors cachés, en compagnie de Florence Herzinger, responsable des collections.

Bibliothèque municipale et musée Jules Adler Place de la Baille, 70300 Luxeuil-les-Bains, France Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384400641 https://bibliotheque.luxeuil-les-bains.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 40 06 41 »}] Inauguré en juin 2022, il est installé, place de la Baille dans le bâtiment de la bibliothèque municipale. Il est composé de trois salles, répondant chacune à une thématique.

La première est consacrée au « peintre des humbles » avec notamment la plus grande toile du musée intitulée « Les grands fourneaux de la providence ».

Dans la salle n°2, les visiteurs peuvent découvrir la jeunesse luxovienne de l’artiste.

Dans la dernière, c’est la diversité de son œuvre qui est présentée avec notamment des tableaux de paysages et sur la vie rurale en France.

Dans le cadre du chantier des collections en cours, la conservatrice vous accueille dans les nouvelles réserves des musées de Luxeuil-les-Bains. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de ce au …

© OT Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud