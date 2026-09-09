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Visite guidée des salles du XVIIIe siècle de l’ancien monastère, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen

samedi 19 septembre 2026 · Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville · Caen

Visite guidée des salles du XVIIIe siècle de l’ancien monastère, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville
Adresse
Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif
Durée 1h, réservation à partir du 1/09, 30 pers. max.

Visite guidée des salles du XVIIIe siècle de l’ancien monastère Samedi 19 septembre, 18h30 Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Calvados

Durée 1h, réservation à partir du 1/09, 30 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Accompagné d’un guide profitez d’un accès exclusif en dehors des horaires d’ouverture et parcourez les plus belles salles du XVIIIème siècle de l’ancien monastère de l’Abbaye aux Hommes.

Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 81 https://caen.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 30 42 81 »}]
Accompagné d’un guide profitez d’un accès exclusif en dehors des horaires d’ouverture et parcourez les plus belles salles du XVIIIème siècle de l’ancien monastère de l’Abbaye aux Hommes.

©Ville de Caen

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