Visite guidée des salles du XVIIIe siècle de l’ancien monastère, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville · Caen
Informations pratiques
Visite guidée des salles du XVIIIe siècle de l’ancien monastère Samedi 19 septembre, 18h30 Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Calvados
Durée 1h, réservation à partir du 1/09, 30 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Accompagné d’un guide profitez d’un accès exclusif en dehors des horaires d’ouverture et parcourez les plus belles salles du XVIIIème siècle de l’ancien monastère de l’Abbaye aux Hommes.
Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 81 https://caen.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 30 42 81 »}]
Accompagné d’un guide profitez d’un accès exclusif en dehors des horaires d’ouverture et parcourez les plus belles salles du XVIIIème siècle de l’ancien monastère de l’Abbaye aux Hommes.
©Ville de Caen
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