Visite guidée des salles du XVIIIe siècle de l’ancien monastère, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen

Informations pratiques

Visite guidée des salles du XVIIIe siècle de l’ancien monastère Samedi 19 septembre, 18h30 Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Calvados

Durée 1h, réservation à partir du 1/09, 30 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Accompagné d’un guide profitez d’un accès exclusif en dehors des horaires d’ouverture et parcourez les plus belles salles du XVIIIème siècle de l’ancien monastère de l’Abbaye aux Hommes.

Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 81 https://caen.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 30 42 81 »}]

Accompagné d’un guide profitez d’un accès exclusif en dehors des horaires d’ouverture et parcourez les plus belles salles du XVIIIème siècle de l’ancien monastère de l’Abbaye aux Hommes.

©Ville de Caen