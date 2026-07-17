Visite guidée des stalles de la cathédrale d’Amiens, Cathédrale d’Amiens, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale d'Amiens · Amiens
Informations pratiques
Visite guidée des stalles de la cathédrale d’Amiens 19 et 20 septembre Cathédrale d’Amiens Somme
Visite gratuite par groupe de 15 personnes maximum, toutes les 20 minutes, par ordre d’arrivée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite découverte des magnifiques stalles sculptées du XVIe siècle.
Ouverture exceptionelle ce week-end.
Durée 20 mn.
Cathédrale d’Amiens Place Notre-Dame, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322800341 http://cathedrale-amiens.monuments-nationaux.fr L’édifice est bâti au début du XIIIe siècle pour contenir la relique du chef de Saint-Jean-Baptiste. Les architectes Robert de Luzarches, Thomas et Regnault de Cormont, se succèdent au cours des travaux qui s’étendent de 1220 à 1270, bâtissant la plus grande cathédrale du Moyen Âge.
Visite découverte des magnifiques stalles sculptées du XVIe siècle.
©amis de la cathédrale d’Amiens
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