Visite guidée des tapisseries de l’abbaye, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu

Informations pratiques

Visite guidée des tapisseries de l’abbaye 19 et 20 septembre Abbaye de La Chaise-Dieu Haute-Loire

2 € par personne / gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Classées Trésor National et Monument Historique depuis 1840, les 14 tapisseries flamandes de l’abbaye de La Chaise-Dieu sont à découvrir lors des journées du patrimoine avec des audioguides ou accompagné de nos guides pour tout connaître de leur fabrication, de leurs origines et de leur thématique…

Abbaye de La Chaise-Dieu Avenue de la gare 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 00 01 16 http://www.chaisedieu.fr https://www.facebook.com/LaChaiseDieuRayonnanteAbbaye [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 00 01 16 »}] Parkings

Classées Trésor National et Monument Historique depuis 1840, les 14 tapisseries flamandes de l’abbaye de La Chaise-Dieu sont à découvrir lors des journées du patrimoine avec des audioguides ou de nos…

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