Visite guidée des trésors UNESCO cathédrale, Hôtel-Dieu et sa pharmacie XIXe Rue des Tables Le Puy-en-Velay

Visite guidée des trésors UNESCO cathédrale, Hôtel-Dieu et sa pharmacie XIXe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-09

La ville du Puy-en-Velay a deux monuments classés patrimoine mondial de l’Humanité, inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle l’ensemble cathédral et l’Hôtel-Dieu. Visite payante, sur inscription.

English :

The town of Le Puy-en-Velay has two monuments listed as World Heritage Sites by Unesco as part of the Pilgrim’s Way to Santiago de Compostela: the cathedral complex and the Hôtel-Dieu. Visits subject to charge and registration.

