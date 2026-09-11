Visite guidée du centre historique de Manosque, Bureau d’Information Touristique de Manosque, Manosque

Informations pratiques

Visite guidée du centre historique de Manosque Samedi 19 septembre, 14h30 Bureau d’Information Touristique de Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Gratuit. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Votre guide vous emmène dans les dédales du centre historique, sur les places, sous les passages couverts et vous fait voyager dans le temps avec d’anciennes photographies,

Etymologie, géographie, géologie, histoire, légendes, anecdotes, … vous découvrirez à la fois des monuments historiques, un patrimoine méconnu mais aussi des personnages historiques qui ont façonné et ont contribué au rayonnement de Manosque.

Bureau d’Information Touristique de Manosque 1 place de l’Hôtel de Ville, 04100 Manosque Manosque 04100 Feuchères Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 72 16 00 http://www.paysdemanosque.com Vitrine du Pays de Manosque, le Bureau d’Information Touristique accueille, informe, promouvoit et coordonne les acteurs locaux du tourisme. Parkings Guilhempierre, La Villette et La Poste 3 heures gratuites

Votre guide vous emmène dans les dédales du centre historique, sur les places, sous les passages couverts et vous fait voyager dans le temps avec d’anciennes photographies,

©Valérie Marcuello