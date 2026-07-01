Visite guidée du centre opérationnel exploitation gare, Gare de Paris-Austerlitz, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Gare de Paris-Austerlitz · Paris
Informations pratiques
Visite guidée du centre opérationnel exploitation gare 19 et 20 septembre Gare de Paris-Austerlitz
Limité à 8 personnes par créneau, inscriptions à venir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Plongez au coeur du fonctionnement de la gare d’Austerlitz et découvrez son Centre Opérationnel Exploitation Gare, véritable pôle stratégique. Habituellement inaccessible au public, cet espace coordonne en temps réel les circulations et assure le bon déroulement des opérations ferroviaires. Une visite rare pour comprendre les coulisses d’un système essentiel au quotidien de milliers de voyageurs.
Gare de Paris-Austerlitz Quai d’Austerlitz 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Salpêtrière Île-de-France Métro lignes 5 et 10 – RER C – Bus RATP
Visite commentée
©SNCF Gares & Connexions
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