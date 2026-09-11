Visite guidée du centre Panthéon de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonnne, Centre Panthéon Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris

Informations pratiques

Visite guidée du centre Panthéon de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonnne Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30, 14h30 Centre Panthéon Paris 1 Panthéon-Sorbonne Paris

Visite toutes les 30 minutes à partir de 10h jusqu’à 18h00. Inscription obligatoire. 25 places par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne vous ouvre exceptionnellement les portes du centre Panthéon, un lieu emblématique habituellement réservé à la vie universitaire. Situé au cœur du Quartier latin, le centre Panthéon de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est l’un des bâtiments universitaires les plus prestigieux de la capitale. Conçu entre 1771 et 1773 par le célèbre architecte Jacques-Germain Soufflot, à qui l’on doit également le Panthéon voisin, il est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1926.

Le temps d’une visite, laissez-vous guider à travers ce lieu chargé de près de deux siècles et demi d’histoire, où patrimoine, savoir et recherche se rencontrent encore aujourd’hui. Accompagnés par des étudiants, des enseignants et des membres de la gouvernance de l’université, les visiteurs découvriront des espaces habituellement fermés au public.

Le parcours débutera dans la cour d’honneur avec la présentation de l’exposition consacrée à Marc Bloch, grande figure de l’histoire française et de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il se poursuivra par l’emprunt des majestueux escaliers historiques du bâtiment à l’ancien appartement du président de l’université, à la salle du Conseil d’administration, où se définissent les grandes orientations de l’université, à la remarquable salle des professeurs, et à la fresque murale des années 1970 ornant la partie moderne de l’édifice. Dans la galerie Soufflot, vous pourrez découvrir une exposition en hommage à un événement marquant de l’histoire de la Sorbonne : le Congrès des écrivains et artistes noirs de 1956.

Au-delà du dévoilement de son patrimoine architectural, cette visite sera l’occasion de mieux comprendre les missions de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de découvrir la richesse de ses collections et de ses projets scientifiques, et de porter un regard inédit sur l’une des plus grandes universités françaises.

Visites gratuites, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Centre Panthéon Paris 1 Panthéon-Sorbonne 12 place du Panthéon Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France 0189685405 [{« type »: « link », « value »: « https://yp.events/4f488ea0-0b46-4dc1-805a-4c7fe4693526/Visite-du-centre-Pantheon »}] À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne vous ouvre exceptionnellement les portes du Centre Panthéon, un lieu emblématique habituellement réservé à la vie universitaire.

Situé au du Quartier latin, le Centre Panthéon de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est l’un des bâtiments universitaires les plus prestigieux de la capitale. Conçu entre 1771 et 1773 par le célèbre architecte Jacques-Germain Soufflot, à qui l’on doit également le Panthéon voisin, il est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1926.

Le temps d’une visite exceptionnelle, laissez-vous guider à travers ce lieu chargé de près de deux siècles et demi d’histoire, où patrimoine, savoir et recherche se rencontrent encore aujourd’hui.

Accompagnés par des étudiants, des enseignants et des membres de la gouvernance de l’université, les visiteurs découvriront des espaces habituellement fermés au public. Le parcours débutera dans la cour d’honneur avec la présentation de l’exposition consacrée à Marc Bloch, grande figure de l’histoire française et de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il se poursuivra par l’emprunt des majestueux escaliers historiques du bâtiment, avant un accès exceptionnel au bureau de la Présidente, puis à l’espace d’exposition au hommage au congrès des écrivains et artistes noirs, à la salle du Conseil d’administration, où se prennent les grandes orientations de l’université, et à la remarquable salle des professeurs en passant vers l’aile construite dans les années 70.

Au-delà de la découverte de son patrimoine architectural, cette visite sera l’occasion de mieux comprendre les missions de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de découvrir la richesse de ses collections et de ses projets scientifiques, et de porter un regard inédit sur l’une des plus grandes universités françaises.

Visites gratuites, sur inscription, dans la limite des places disponibles. 12 place du Panthéon, sur inscription.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne vous ouvre exceptionnellement les portes du centre Panthéon, un lieu emblématique habituellement réservé à …

©Pascal Levy/Paris 1 Panthéon-Sorbonne