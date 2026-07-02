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Visite guidée du château, Creuse 80480, Creuse

samedi 19 septembre 2026 · Creuse 80480 · Creuse

Visite guidée du château, Creuse 80480, Creuse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Creuse 80480
Adresse
Creuse 80480 Rue de Revelles
Ville
80480 Creuse
Département
Somme
Tarif
Participation libre, pas d'animaux

Visite guidée du château 19 et 20 septembre Creuse 80480 Somme

Participation libre, pas d’animaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du château : salons, bibliothèque, glacière, regroupement devant le château

Creuse 80480 Creuse 80480 Rue de Revelles Creuse 80480 Somme Hauts-de-France 0618783066 http://visite-chateau-jardin.fr Château de pierres blanches du début du XVIIIème siècle construit par un receveur de Louis XIV: Visite des salons , bibliothèque et de la glacière XVIIIème ISMH .Accès aux jardins Accessible uniquement en voiture , possibilité de se garer dans le village
Visite du château:salons, bibliothèque , glacière , regroupement devant le château

©AM de Metz

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