Visite guidée du château, Creuse 80480, Creuse
samedi 19 septembre 2026 · Creuse 80480 · Creuse
Informations pratiques
Visite guidée du château 19 et 20 septembre Creuse 80480 Somme
Participation libre, pas d’animaux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite du château : salons, bibliothèque, glacière, regroupement devant le château
Creuse 80480 Creuse 80480 Rue de Revelles Creuse 80480 Somme Hauts-de-France 0618783066 http://visite-chateau-jardin.fr Château de pierres blanches du début du XVIIIème siècle construit par un receveur de Louis XIV: Visite des salons , bibliothèque et de la glacière XVIIIème ISMH .Accès aux jardins Accessible uniquement en voiture , possibilité de se garer dans le village
Visite du château:salons, bibliothèque , glacière , regroupement devant le château
©AM de Metz
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