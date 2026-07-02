Visite guidée du château de Duras, Château de Duras, Duras

Informations pratiques

Visite guidée du château de Duras 19 et 20 septembre Château de Duras Lot-et-Garonne

Visite limitée à 35 personnes. Tarif d’entrée à 4€ à partir de 13 ans (visite guidée incluse dans le tarif).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Accompagné d’un guide, remontez le temps et découvrez l’histoire et l’architecture du château de Duras.

De la vie quotidienne dans la forteresse médiévale à l’existence raffinée des ducs de Duras, cette visite vous dévoilera les multiples facettes du château.

Des sous-sols jusqu’au sommet de la tour, en passant par les appartements nobles, laissez-vous guider à travers plusieurs siècles d’histoire.

Château de Duras Place du château, 47120 Duras Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 33 14 00 38 http://www.chateau-de-duras.com Dominant la vallée du Dropt, le Château de Duras est un site incontournable du Lot-et-Garonne. Depuis le XIIe siècle, il traverse les époques (Moyen Age, Renaissance, XVIIIe siècle, Révolution française). Il est un témoignage atypique de l’alliance entre architecture du Moyen-Age et style Renaissance.

Site classé Monument historique, découvrez le château et la riche histoire des ducs de Duras à travers plus de 30 salles restaurées. Arpentez les sous-sols, plongez dans l’ambiance du XVIIème siècle avec les appartements nobles du château remeublés grâce à un partenariat avec le Mobilier national, et admirez le panorama au sommet de la tour et sur balcons coursières uniques en France.

Avec un guide, remontez le temps et découvrez l’histoire et l’architecture du château de Duras.

©chateaudeduras