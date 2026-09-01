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AGENDA · Saint-Honoré-les-Bains

Visite guidée du château de la Montagne Journées du Patrimoine 2026 La Montagne Saint-Honoré-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · La Montagne · Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
La Montagne
Adresse
Château de la Montagne
Ville
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Département
Nièvre
Tarif
10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Honoré-les-Bains

Visite guidée du château de la Montagne
Journées du Patrimoine 2026

La Montagne Château de la Montagne Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée du château de la Montagne
De 14h à 18h le samedi, de 14h à 17h le dimanche.
Entrée 10€. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Infos 03 86 30 43 10
Dans le cadre des JEP 2026.   .

La Montagne Château de la Montagne Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10 

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English :

L’événement Visite guidée du château de la Montagne
Journées du Patrimoine 2026 Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Rives du Morvan

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