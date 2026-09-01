Visite guidée du château de la Montagne Journées du Patrimoine 2026 La Montagne Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Honoré-les-Bains

Visite guidée du château de la Montagne

Journées du Patrimoine 2026

La Montagne Château de la Montagne Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée du château de la Montagne

De 14h à 18h le samedi, de 14h à 17h le dimanche.

Entrée 10€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Infos 03 86 30 43 10

Dans le cadre des JEP 2026. .

La Montagne Château de la Montagne Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10

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L’événement Visite guidée du château de la Montagne

Journées du Patrimoine 2026 Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Rives du Morvan