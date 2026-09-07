VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE SAINT ROMAIN, Chateau de Saint Romain, Saint-Romain-Lachalm

Informations pratiques

VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE SAINT ROMAIN 19 et 20 septembre Chateau de Saint Romain Haute-Loire

Visite commentée du parc et du château par le propriétaire à 10h30, 14h30 et 16h30. Réservation obligatoire : chateaudesaintromain@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Château du XIIe siècle, agrandi aux XIIIe, XVIe, XVIIIe et XIXe siècles. Le château, le parc et plusieurs pièces intérieures sont inscrits ISMH. Il n’a jamais été vendu et a toujours été habité. Cette continuité familiale ininterrompue de plus de 800 ans a façonné le château actuel .

Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre

Visite commentée du parc et du château par le propriétaire à 10h30, 14h30 et 16h30. Réservation obligatoire :chateaudesaintromain@gmail.com

Gratuit

Chateau de Saint Romain 7 route du chateau 43620 Saint Romain Lachalm Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chateaudesaintromain.fr [{« link »: « mailto:chateaudesaintromain@gmail.com »}] Chateau du 12e, modifié au 13e, 16e, 18e et 19e siècles dans la même famille depuis l’origine. Visite commentée du parc et du chateau par le propriétaire à 10h, 14h30 et 16h30. Réservation obligatoire Le chateau est dans le village. Parkings dans le village

Château du XIIe siècle, agrandi aux XIIIe, XVIe, XVIIIe et XIXe siècles. Le château, le parc et plusieurs pièces intérieures sont inscrits ISMH. Il n’a jamais été vendu et a toujours été habité. de a…

©Nicolas Du Peloux