Visite guidée du château de Saint Romain Lachalm, Chateau de Saint Romain, Saint-Romain-Lachalm
samedi 19 septembre 2026 · Chateau de Saint Romain · Saint-Romain-Lachalm
Informations pratiques
Visite guidée du château de Saint Romain Lachalm 19 et 20 septembre Chateau de Saint Romain Haute-Loire
Les visites sont limitées à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Histoire et visite du château par le propriétaire
Chateau de Saint Romain 7 route du chateau 43620 Saint Romain Lachalm Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chateaudesaintromain.fr [{« type »: « email », « value »: « chateaudesaintromain@gmail.com »}] Chateau du 12e, modifié au 13e, 16e, 18e et 19e siècles dans la même famille depuis l’origine. Visite commentée du parc et du chateau par le propriétaire à 10h, 14h30 et 16h30. Réservation obligatoire Le chateau est dans le village. Parkings dans le village
Histoire et visite du château par le propriétaire
©Benedicte du Peloux
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