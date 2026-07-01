Visite guidée du château de Saint Romain Lachalm, Chateau de Saint Romain, Saint-Romain-Lachalm

Informations pratiques

Visite guidée du château de Saint Romain Lachalm 19 et 20 septembre Chateau de Saint Romain Haute-Loire

Les visites sont limitées à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Histoire et visite du château par le propriétaire

Chateau de Saint Romain 7 route du chateau 43620 Saint Romain Lachalm Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chateaudesaintromain.fr [{« type »: « email », « value »: « chateaudesaintromain@gmail.com »}] Chateau du 12e, modifié au 13e, 16e, 18e et 19e siècles dans la même famille depuis l’origine. Visite commentée du parc et du chateau par le propriétaire à 10h, 14h30 et 16h30. Réservation obligatoire Le chateau est dans le village. Parkings dans le village

Histoire et visite du château par le propriétaire

©Benedicte du Peloux