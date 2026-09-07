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visite guidée du Château de Sauvan, Château de Sauvan, Mane

samedi 19 septembre 2026 · Château de Sauvan · Mane

visite guidée du Château de Sauvan, Château de Sauvan, Mane

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Sauvan
Adresse
Route d’Apt, 04300 Mane, France
Ville
04300 Mane
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif
tarif adulte 13€ enfant moins de 13 ans 6€

visite guidée du Château de Sauvan 19 et 20 septembre Château de Sauvan Alpes-de-Haute-Provence

tarif adulte 13€ enfant moins de 13 ans 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

visite guidée du Château de Sauvan
samedi une seule visite à 15h30
Dimanche visite à 10h et 15h30
Réservation obligatoire par l’office de tourisme de Forcalquier sur place ou sur le site de l’office.

Château de Sauvan Route d’Apt, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33670032704 http://www.chateaudesauvan.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 75 10 02 »}] La construction du château est confiée à Jean-Baptiste Franque en 1718. En 1810, la propriété est vendue à l’abbé Sollier dont les héritiers font exploiter les terres alentours, réduisant le parc d’agrément à trois terrasses. Une pièce d’eau occupe l’espace entre le château et le pavillon des communs. Certaines dispositions du parc datent du XIXe et du XXe siècle. Parking.
visite guidée du Château de Sauvan

©chateau de sauvan

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