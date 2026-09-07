visite guidée du Château de Sauvan, Château de Sauvan, Mane

Informations pratiques

visite guidée du Château de Sauvan 19 et 20 septembre Château de Sauvan Alpes-de-Haute-Provence

tarif adulte 13€ enfant moins de 13 ans 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

visite guidée du Château de Sauvan

samedi une seule visite à 15h30

Dimanche visite à 10h et 15h30

Réservation obligatoire par l’office de tourisme de Forcalquier sur place ou sur le site de l’office.

Château de Sauvan Route d’Apt, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33670032704 http://www.chateaudesauvan.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 75 10 02 »}] La construction du château est confiée à Jean-Baptiste Franque en 1718. En 1810, la propriété est vendue à l’abbé Sollier dont les héritiers font exploiter les terres alentours, réduisant le parc d’agrément à trois terrasses. Une pièce d’eau occupe l’espace entre le château et le pavillon des communs. Certaines dispositions du parc datent du XIXe et du XXe siècle. Parking.

visite guidée du Château de Sauvan

©chateau de sauvan