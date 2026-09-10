Visite guidée du cimetière ancien, Cimetière ancien, Saint-Germain-en-Laye
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière ancien · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Visite guidée du cimetière ancien 19 et 20 septembre Cimetière ancien Yvelines
Limité à 15 personnes par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Abritant plus de 3 000 tombes à l’architecture éclectique sur plus de 2 hectares, il est aujourd’hui reconnu pour la richesse de son patrimoine funéraire et architectural. Au programme : historique des cimetières de la ville, présentation du patrimoine bâti remarquable et cheminement vers les tombes de personnalités.
Accès rue d’Alger.
Cimetière ancien 78 bis Rue Léon Désoyer 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWs_T2plRNKZkzieE4aW5086RqA3nNVwrF5AiTZEWWa3vqIA/viewform »}]
Visite guidée
© Ville de Saint-Germain-en-Laye
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