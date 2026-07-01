Visite guidée du cimetière russe, Cimetière russe, Sainte-Geneviève-des-Bois
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière russe · Sainte-Geneviève-des-Bois
Informations pratiques
Visite guidée du cimetière russe 19 et 20 septembre Cimetière russe Essonne
Limité à 30 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
La plus grande nécropole de l’émigration russe dans le monde avec plus de 5 200 tombes et des célébrités comme le danseur Rudolf Noureev, le Prince Félix Youssoupov (celui qui a assassiné Raspoutine), le prix Nobel de littérature Ivan Bounine et bien d’autres.
Par Jean-Pierre Lamotte et Pascal Montchâtre des Amis de l’Histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Rendez-vous devant la grille d’entrée côté parking du centre nautique, rue Léo Lagrange
Cimetière russe Rue Léo-Lagrange 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 45 10 40 06 »}]
Visite guidée
©Service culturel Sgdb
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