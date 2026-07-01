Visite guidée du cimetière russe, Cimetière russe, Sainte-Geneviève-des-Bois

Informations pratiques

Visite guidée du cimetière russe 19 et 20 septembre Cimetière russe Essonne

Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La plus grande nécropole de l’émigration russe dans le monde avec plus de 5 200 tombes et des célébrités comme le danseur Rudolf Noureev, le Prince Félix Youssoupov (celui qui a assassiné Raspoutine), le prix Nobel de littérature Ivan Bounine et bien d’autres.

Par Jean-Pierre Lamotte et Pascal Montchâtre des Amis de l’Histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Rendez-vous devant la grille d’entrée côté parking du centre nautique, rue Léo Lagrange

Cimetière russe Rue Léo-Lagrange 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 45 10 40 06 »}]

Visite guidée

©Service culturel Sgdb