Visite guidée du Conservatoire de musique et d’art dramatique, Conservatoire de musique et d’art dramtique d’Antibes, Antibes

Informations pratiques

Visite guidée du Conservatoire de musique et d’art dramatique Samedi 19 septembre, 13h45 Conservatoire de musique et d’art dramtique d’Antibes Alpes-Maritimes

30 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite guidée à 13h45 du bâtiment suivie à 15h15 d’un concert, solo, duo… : les élèves du Conservatoire de musique et d’art dramatique proposent un moment musical dans le sublime auditorium Hector Berlioz.

Le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique (CMAD) d’une surface au sol de 4710m2 abrite 43 salles et un auditorium. Il a été inauguré le 18 septembre 2021.

Lieu d’enseignement, il accueille 1200 élèves de 5 à 80 ans pour 47 disciplines et 50 professeurs.

Lieu de production, il propose chaque année plus de 100 auditions et spectacles d’étudiants mais aussi des concerts d’enseignants et de solistes internationaux.

Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM) de niveau argent de haute technicité, il a été conçu par l’architecte Syril Travier et avec des particularités acoustiques de dernière génération, en matière de constructions et de matériaux.

Conservatoire de musique et d’art dramtique d’Antibes 1 rue Claude Debussy 06600 Antibes Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0422215200 https://www.antibes-juanlespins.com/sorties-loisirs/antibes-ville-de-culture/le-conservatoire-de-musique-et-d-art-dramatique [{« type »: « email », « value »: « accueil-conservatoire@ville-antibes.fr »}] Le conservatoire est une école de musique et d’art dramatique de la ville d’Antibes Juan-les-Pins Parking gratuit à proximité

Accès PMR

Visite guidée à 13h45 du bâtiment suivie à 15h15 d’un concert, solo, duo…

©CedricDeBruyn