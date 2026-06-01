Visite guidée du Couvent des dominicains, Couvent des Dominicains, Nancy

Visite guidée du Couvent des dominicains 19 et 20 septembre Couvent des Dominicains Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Grâce à cette visite commentée de 45 minutes, partez à la rencontre des Frères Prêcheurs en Lorraine et de leur histoire. Explorez également le cloître, spécialement ouvert pour le week-end.

Les dominicains sont présent en Lorraine dès le XIIIe s. A Nancy, leur couvent se situait, avant la Révolution, « rue des Dom’s ». C’est à Nancy, en 1843, que le Père Henri-Dominique Lacordaire restaure en France l’Ordre des Frères Prêcheurs. Les frères s’installent dans une chapelle provisoire. Ils décident, en 1861, de construire une église conventuelle dans le style néo-gothique. En plus de cette église, le site comprend aussi un cloître et un jardin. La visite comprend de nombreux panneaux. La visite est commentée par un frère.

Couvent des Dominicains 4 rue Lacordaire, 54000 Nancy Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 35 26 35 http://dominicains-nancy.fr/WordPress3/ Le couvent des Dominicains a une histoire unique. C’est à Nancy, en 1843, que le Père Henri-Dominique Lacordaire restaure en France l’Ordre des Frères Prêcheurs. Les frères s’installent dans une chapelle provisoire. Ils décident, en 1861, de construire une église conventuelle dans le style néo-gothique. Malheureusement, une bombe a détruit une partie de l’église en 1918. Les vestiges sont toujours présents, mais l’église a été rénovée dans les années 80. Ainsi, le chœur de l’église, les verrières de la nef et l’arcature ont été entièrement restaurés. En plus de cette unique église, le site comprend aussi un cloître et un jardin.

Grâce à cette visite commentée de 45 minutes, partez à la rencontre des Frères Prêcheurs en Lorraine et de leur histoire. Explorez également le cloître, spécialement ouvert pour le week-end.

©Dominicains de Nancy