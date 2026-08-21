Visite guidée du Cryptoportique, Cryptoportique, Reims
samedi 19 septembre 2026 · Cryptoportique · Reims
Informations pratiques
Visite guidée du Cryptoportique 19 et 20 septembre Cryptoportique Marne
Départ toutes les 30 min. Durée de visite : 20 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Par une guide-conférencière de Reims Tourisme et Congrès.
Cryptoportique 6 Place du Forum, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est https://www.reims.fr/la-ville-de-reims/festivals-et-evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine/visite-virtuelle-n4-decouverte-des-secrets-du-cryptoportique Classé au titre des Monuments Historiques en 1923, c’est le seul monument antique qui nous soit parvenu, avec la porte de Mars. Transport en commun : CITY BUS – Arrêt « Forum »
Par une guide-conférencière de Reims Tourisme et Congrès.
© Ville de Reims
À voir aussi à Reims (Marne)
- Fanfare, Tout a une fin sauf la saucisse qui en a deux Comédie CDN de Reims Reims 1 septembre 2026
- OPUS 1874 , exposition de photographies de Dominique Cherprenet REIMS TOURISME & CONGRES Reims 2 septembre 2026
- Yanns Phénoménal Re/Tour LE K Reims 13 septembre 2026
- Les Relais du Goût Reims 18 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition sur le thème « Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau », Église Sainte-Geneviève, Reims 18 septembre 2026