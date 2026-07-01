Visite guidée du domaine du XVIIIe siècle, La Batejade, Alès

Informations pratiques

Visite guidée du domaine du XVIIIe siècle 19 et 20 septembre La Batejade Gard

Tarif : 3€/personne (gratuit -12ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Les visites seront guidées par Catherine, qui racontera l’évolution architecturale, économique et religieuse du domaine, ainsi que son devenir.

Une visite en lien avec le thème proposé : raviver, résister, réimaginer.

La Batejade 854 route d’Uzès, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 66 50 http://www.spaclabatejade.e-monsite.com https://www.facebook.com/spaclabatejade La Batejade est un domaine du XVIIIe siècle.

Lieu de vie atypique, il est entouré de verdure et présente une architecture cévenole.

Aujourd’hui, la Batejade est entretenue par une association de passionnés, l’association Sauvegarde du Patrimoine Alésien Cévenol, qui fait partager ce domaine à travers un jardin partagé, un habitat partagé, une écologie humaine et environnementale partagée. Rond-point du pont du Gard, direction la Jasse de Bernard, direction Uzès.

Les visites seront guidées par Catherine, qui racontera l’évolution architecturale, économique et religieuse du domaine et son devenir.

©Catherine Lacoste-Pouget