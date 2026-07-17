Visite guidée du fonds ancien, Médiathèque Jacques-Lanzmann, Loches

Informations pratiques

Visite guidée du fonds ancien Samedi 19 septembre, 14h00, 15h15, 16h30 Médiathèque Jacques-Lanzmann Indre-et-Loire

10 pers. max. par visite / Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Visite du fonds ancien de la bibliothèque comptant près de 4500 ouvrages du Moyen Âge au XVIIIᵉ siècle.

Médiathèque Jacques-Lanzmann 24 avenue du Bas-Clos 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 59 48 21 https://www.ville-loches.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 91 82 82 »}, {« type »: « email », « value »: « info@loches-valdeloire.com »}] La médiathèque de Loches renferme un fonds exceptionnel de manuscrits médiévaux et d’ouvrages imprimés du XVe siècle au XIXe siècle (incunables et imprimés). Parmi les manuscrits, on trouve des bréviaires, des livres d’heures, des antiphonaires propres aux fêtes du calendrier liturgique.

Visite du fonds ancien de la bibliothèque comptant près de 4500 ouvrages du Moyen Âge au XVIIIᵉ siècle.

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