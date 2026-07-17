Visite guidée du fonds ancien, Médiathèque Jacques-Lanzmann, Loches
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jacques-Lanzmann · Loches
Informations pratiques
Visite guidée du fonds ancien Samedi 19 septembre, 14h00, 15h15, 16h30 Médiathèque Jacques-Lanzmann Indre-et-Loire
10 pers. max. par visite / Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Visite du fonds ancien de la bibliothèque comptant près de 4500 ouvrages du Moyen Âge au XVIIIᵉ siècle.
Médiathèque Jacques-Lanzmann 24 avenue du Bas-Clos 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 59 48 21 https://www.ville-loches.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 91 82 82 »}, {« type »: « email », « value »: « info@loches-valdeloire.com »}] La médiathèque de Loches renferme un fonds exceptionnel de manuscrits médiévaux et d’ouvrages imprimés du XVe siècle au XIXe siècle (incunables et imprimés). Parmi les manuscrits, on trouve des bréviaires, des livres d’heures, des antiphonaires propres aux fêtes du calendrier liturgique.
Visite du fonds ancien de la bibliothèque comptant près de 4500 ouvrages du Moyen Âge au XVIIIᵉ siècle.
©Ville de Loches
À voir aussi à Loches (Indre-et-Loire)
- Pisteurs de la vie sauvage Loches 17 juillet 2026
- Concert de Morgane Loches 17 juillet 2026
- Séances Découverte de la Réflexologie Loches 18 juillet 2026
- Fresque en mosaïque chantier artistique ! Loches 19 juillet 2026
- Visite à déguster Loches 21 juillet 2026