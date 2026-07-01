Visite guidée du fort de Chaudanne et présentation du club radio amateurs, Fort de Chaudanne, Besançon

Informations pratiques

Visite guidée du fort de Chaudanne et présentation du club radio amateurs 19 et 20 septembre Fort de Chaudanne Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Participez à la visite guidée des extérieurs du fort de Chaudanne et assistez à la présentation des modes de transmission par le club de radio amateurs.

Fort de Chaudanne Chemin du Fort de Chaudanne, 25000 Besançon Besançon 25000 Grette Doubs Bourgogne-Franche-Comté parking gratuit.

Visite guidée des extérieurs du fort de Chaudanne et présentation des modes de transmission par le club de radio amateurs

© Jean Nuninger