Visite guidée du Jardin des Traverses Jardin des traverses Paris
dimanche 30 août 2026 · Jardin des traverses · Paris
Informations pratiques
Au nord du 18e arrondissement, le jardin des Traverses s’étire sur 1 km le long de l’ancienne voie ferrée de la Petite Ceinture entre la porte de Clignancourt et la rue des Poissonniers. Ouvert au public en 2024, cet espace a été aménagé en promenade végétale et en jardin comestible par l’association d’agriculture urbaine Vergers urbains et le collectif Green Resistance : le vieux chemin de fer a été transformé en chaussée légère par la Ville de Paris, des serres ont été installées, un bar associatif a été construit et des jardinières ont été fixées le long de la coulée. Le jardin des Traverses s’ajoute aux plus de 220 sites d’agriculture de la capitale : Paris compte près de 37 hectares d’espaces agricoles, constitués de toits, sols et sous-sols.
Visite guidée par Germain Lainard, paysagiste
Le programme de la soirée :
18h : Visite guidée du Jardin des Traverses (petite ceinture). RDV sous le pont de la rue des Poissonniers.
19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez ! Restauration et buvette payantes également disponibles sur place.
20h30 : Projection de films :
1/ Trois courts-métrages réalisés en partenariat avec EGDO, Jardin des Traverses et Grajar
2/ Rebellion / Maia Kenworthy et Elena Sánchez Bellot / 2021 / 1h22
Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.
Le dimanche 30 août 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-30T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-30T18:00:00+02:00_2026-08-30T19:30:00+02:00
Jardin des traverses Boulevard Ney 75018 Paris
https://cine-jardins.fr/dimanche-30-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/
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