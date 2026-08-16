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Visite guidée du Jardin des Traverses Jardin des traverses Paris

dimanche 30 août 2026 · Jardin des traverses · Paris

Visite guidée du Jardin des Traverses Jardin des traverses Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Jardin des traverses
Adresse
Boulevard Ney
Ville
75018 Paris
Département
Paris

Au nord du 18e arrondissement, le jardin des Traverses s’étire sur 1 km le long de l’ancienne voie ferrée de la Petite Ceinture entre la porte de Clignancourt et la rue des Poissonniers. Ouvert au public en 2024, cet espace a été aménagé en promenade végétale et en jardin comestible par l’association d’agriculture urbaine Vergers urbains et le collectif Green Resistance : le vieux chemin de fer a été transformé en chaussée légère par la Ville de Paris, des serres ont été installées, un bar associatif a été construit et des jardinières ont été fixées le long de la coulée. Le jardin des Traverses s’ajoute aux plus de 220 sites d’agriculture de la capitale : Paris compte près de 37 hectares d’espaces agricoles, constitués de toits, sols et sous-sols.

Visite guidée par Germain Lainard, paysagiste

Le programme de la soirée :

18h : Visite guidée du Jardin des Traverses (petite ceinture). RDV sous le pont de la rue des Poissonniers.

19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !  Restauration et buvette payantes également disponibles sur place.

20h30 : Projection de films :

1/ Trois courts-métrages réalisés en partenariat avec EGDO, Jardin des Traverses et Grajar

2/ Rebellion / Maia Kenworthy et Elena Sánchez Bellot / 2021 / 1h22

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.
Le dimanche 30 août 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-30T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-30T18:00:00+02:00_2026-08-30T19:30:00+02:00

Jardin des traverses Boulevard Ney  75018 Paris
https://cine-jardins.fr/dimanche-30-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/


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