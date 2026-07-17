Visite guidée du Lycée Gay-Lussac, Lycée Gay-Lussac, Limoges

Informations pratiques

Visite guidée du Lycée Gay-Lussac Samedi 19 septembre, 08h30, 10h30, 14h00, 16h00 Lycée Gay-Lussac Haute-Vienne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Quatre visites guidées, animées par un professeur d’histoire, sont proposées le samedi 19 septembre.

Départs à 8h30, 10h30, 14h et 16h.

Durée : environ 1h30.

Chaque visite est limitée à 40 personnes. Inscription obligatoire auprès de l’accueil au 05 55 79 70 01.

Rendez-vous au 12 boulevard Georges-Périn, 15 minutes avant le départ de la visite.

Lycée Gay-Lussac 12 boulevard Georges-Périn, 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 79 70 01 »}] L’actuel lycée Gay-Lussac est l’héritier d’une longue histoire qui remonte à 1521.

Aujourd’hui il conserve les traces de son passé de collège de jésuites avec sa chapelle du XVIIe siècle. Après le départ des jésuites en 1762, l’édifice fait l’objet de différentes extensions : bâtiment du XVIIIe siècle édifié par l’architecte Joseph Brousseau, « petit quartier » bâti sous Napoléon III, aile scientifique inaugurée en 1934, « moyen quartier » reconstruit dans les années 1960, avant les travaux de modernisation et d’extension sous l’égide de la région depuis trente ans. Autant de bâtiments et de phases de construction qui témoignent des mutations de la ville et de l’institution scolaire depuis plus de quatre siècles.

4 Visites guidées de 40 personnes le samedi 19 SEPTEMBRE par un professeur d’histoire.

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