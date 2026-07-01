Visite guidée du lycée Jean-Dautet, Lycée Dautet, La Rochelle

Informations pratiques

Visite guidée du lycée Jean-Dautet Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Lycée Dautet Charente-Maritime

Gratuit. Pas d’accès PMR. La visite commence au 31 rue Albert Ier à La Rochelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le lycée Jean-Dautet est un lieu où les mémoires rochelaises s’entremêlent depuis plusieurs siècles.

Mémoire du protestantisme, avec la porte de l’Évescot et le bastion de l’Évangile ; mémoire littéraire, dominée par la figure de Choderlos de Laclos ; mémoire locale, incarnée par Guy-Victor Duperré ; mémoire de la Seconde Guerre mondiale, marquée par la présence d’une kommandantur, d’un bunker et par le souvenir d’élèves exterminées : autant d’histoires qui font la richesse de ce site.

C’est aussi une mémoire vivante, encore portée par les Rochelaises et les Rochelais qui y ont été élèves.

Guidés par les élèves de la spécialité histoire des arts et accompagnés par les élèves de la spécialité danse, les visiteurs découvriront les principaux aspects d’un patrimoine matériel et immatériel exceptionnel. La visite s’achèvera par la projection d’un documentaire consacré à l’histoire du lycée de jeunes filles.

La visite commence au 31 rue Albert-Ier.

Lycée Dautet 18, rue delayant, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Le Lycée Jean-Dautet est un lieu où les mémoires rochelaises s’entremêlent depuis plusieurs siècles.

©patricksembel